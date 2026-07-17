В Госдуме ответили на обвинения Трампа во вмешательстве России в выборы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в том, что Россия вмешивалась в американские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Слуцкого, Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран. Он добавил, что подобные обвинения являются «охотой на ведьм».

Слуцкий также заявил, что подобное вмешательство «противоречит принципам внешней политики России», в основе которой, по его словам, лежит уважение к суверенитету и независимости всех стран в мире.

«Это, можно сказать, уже апробированный элемент их внутриполитической борьбы, от которого, кстати, пострадал и сам Трамп в свое время. Но Россия не имела и не имеет к этому никакого отношения», — заявил он.

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