Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым сделал резонансное заявление, касающееся урегулирования украинского конфликта. По словам главы российской дипломатии, Москва приняла предложения, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом в ходе двустороннего саммита, состоявшегося на Аляске. Этот шаг демонстрирует готовность России к конструктивному диалогу, однако реализация достигнутых договорённостей сталкивается с серьёзными препятствиями.

Главными противниками аляскинских инициатив, по мнению российского министра, выступают европейские союзники Вашингтона и лично Зеленский. Лавров заявил, что эти силы «пытаются оттащить» Трампа от его собственных предложений. По сути, это является попыткой сорвать мирный процесс. Дипломат отметил, что европейские столицы и Киев не заинтересованы в прекращении огня и продолжают подталкивать ситуацию к эскалации, игнорируя потенциально продуктивные инициативы американской стороны.

В своём выступлении Лавров также дал понять, что Россия не намерена ждать, пока внешние игроки определят её судьбу. Он напомнил, что президент Владимир Путин чётко обозначил курс: начатая работа по достижению целей специальной военной операции будет продолжена, несмотря на любые попытки саботажа. Министр сослался на горький опыт прошлых переговоров. Тогда подписанты предыдущих документов сознательно врали и не собирались выполнять взятые на себя обязательства, а затем сами признавались в этом.

Лавров: Трамп не говорит, что договоренностей на Аляске не существует

Лавров также адресовал послание американским переговорщикам — спецпосланнику Стиву Уиткоффу и зятю президента Джареду Кушнеру, которых он иронично назвал «универсалами». Он предложил им сосредоточиться на выполнении задач, поставленных Трампом, и не поддаваться на уговоры европейских партнёров. При этом российский министр подчеркнул, что Москва самостоятельно определяет свои приоритеты и не позволит никому вмешиваться в их реализацию.