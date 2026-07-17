Захарову возмутили санкции ЕС против России «за удары по Киеву»

Официального представителя российского МИД Марию Захарову возмутили санкции ЕС против России, которые в объединении мотивировали «за удары по Киеву».

«Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство её главного инженера»? «За «Аллею ангелов», многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц», — написала она в Telegram.

Захарова предположила, что в ближайшее время мировому сообществу следует ждать санкций ЕС «За обстрел Тегерана».

Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

Ранее стало известно, что ЕС расширил санкции против России «за удары по Киеву».