Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

Отказ официального представителя МИД России Марии Захаровой пожать руку послу ФРГ в России Александру Графу Ламбсдорффу в ходе встречи 13 июля связан с русофобской позицией немецкого дипломата. Так дипломат объяснила свое решение в беседе с «Лентой.ру».

Захарова напомнила, что нормы дипломатического протокола не обязывают участника переговоров подавать в ответ руку для рукопожатия. По ее словам, она воспользовалась в начале встречи опцией, которая предоставляется сторонам правилами протокола.

«Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Посол Германии в России рассказал об отказе Захаровой пожать ему руку

16 июля Ламбсдорфф заявил в интервью Der Spiegel перед уходом с должности, что Захарова в ходе вызова дипломата в МИД России отказалась пожать ему руку в начале встречи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила факт, комментируя в ответ на вопрос «Ленты.ру» утверждение немецкого посла.