В России отреагировали на заявление МИД Украины о встрече Путина и Зеленского

Заявление и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции, является информационной игрой Запада. Об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его мнению, Зеленский занимается политическими играми, а его деятельность связана с необходимостью формировать свой образ. Также он заявил, что украинскому президенту нужно объяснять своей аудитории, что его поддержка от граждан — абсолютно правильная и оправданная.

После заявлений о готовности встречи с Путиным Запад будет говорить о том, что Зеленский «максимально гибок», считает парламентарий. Таким образом, западные партнеры Киева выстраивают собственную политическую и информационную игру.

Ранее Сибига заявил, что Турция якобы может стать одной из площадок для встречи Путина и Зеленского. Конкретные сроки, формат и возможный состав участников переговоров министр называть не назвал.