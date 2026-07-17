Заявления американских властей о вмешательстве России в выборы в США стали своего рода традицией и говорят о подготовке манипуляций в ходе голосования. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации назвал Россию, Китай, Иран и КНДР прямой угрозой для американской избирательной системы. При этом в Кремле категорически отвергли обвинения во вмешательстве в выборные процессы в США.

Депутат Госдумы Александр Толмачев назвал обвинения во вмешательстве России в выборы «старыми песнями, которые Запад затягивает регулярно», особенно при подготовке манипуляций с выборами в собственной стране.

«[Президент США Дональд] Трамп сейчас находится в середине срока, и за океаном идет подготовка к новому циклу. Голосование по почте, которое стало синонимом мошенничества и прославилось массовым «изъявлением воли» умерших людей, отменено, и теперь американцам срочно нужен новый механизм на замену», — пояснил Толмачев.

При этом, по его словам, обвинения со стороны США могут свидетельствовать и об их намерении вмешаться в чужие выборы, однако Москва не допустит этого.

Напомним, что США обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела было названо Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с Москвой. Никаких доказательств российского вмешательства в голосование представлено не было. Трамп же назвал обвинения голословными и сравнил преследование с «охотой на ведьм».