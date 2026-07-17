Россия отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в Соединённых Штатах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединённых Штатов... Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», — подчеркнул он.

Песков заметил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в её.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР обладают возможностями скомпрометировать избирательную систему страны.

Также он обвинил КНР в крупнейшей в истории компрометации электоральных данных, затронувшей сведения 220 млн американских избирателей.

Посольство Китая в Вашингтоне отвергло заявления о вмешательстве в американские президентские выборы.