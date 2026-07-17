Лавров встретился с главой МИД Азербайджана впервые после заявлений Алиева по Украине

В Москве началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Главы МИД России и Азербайджана проводят встречу в формате тет-а-тет в Москве», — написала она.

Министры встретились впервые после недавних заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева о конфликте между Россией и Украиной. Выступая на Шушинском глобальном медиафоруме, он призвал украинцев «не соглашаться на оккупацию». Политик заявил, что Киев не пошел на прекращение боевых действий «с закреплением оккупации», несмотря на давление определенных кругов.

В Кремле после этого заявили, что позиция Азербайджана по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны «отбрасывать тень» на двусторонние отношения между странами.