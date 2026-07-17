Посол Германии в России рассказал об отказе Захаровой пожать ему руку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась пожать руку послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу. Об этом сообщает Der Spiegel.

Послу задали вопрос о его вызове в МИД России на прошлой неделе. В частности, Захарова раскритиковала работу отдела посольства ФРГ по связям с общественностью.

«Она зачитывает вам документ, в котором, например, объясняет, как плохо обращаются с российскими журналистами в Германии (...). Атмосфера на таких встречах довольно холодная», — рассказал дипломат.

Ламбсдорф добавил, что Захарова отказалась жать ему руку в качестве приветствия.