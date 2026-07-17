Захарова заявила о «цирке на колесах» во время переговоров с Украиной в Стамбуле
Украина устроила «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией, которые состоялись прошлым летом в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
Она напомнила, что в Турцию была направлена российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.
«Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», — сказала дипломат.
По ее словам, украинская сторона была недовольна составом и уровнем делегации РФ, а украинский президент Владимир Зеленский постоянно «публично изгалялся на этот счет».
Несмотря на это, переговоры все равно состоялись с «достижением результатов», добавила Захарова.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, однако в Кремле пока не видят предпосылок для их скорого возобновления.