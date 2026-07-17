Большее 60 сенаторов США поддержали новый пакет санкций против России

Axios: более 60 сенаторов США поддержали законопроект о санкциях против России
Инициатива республиканской и демократической партий о принятии нового пакета санкций против России, предложенного сенатором Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), получила поддержку 61 американского законодателя. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
Отмечается, что среди соавторов законопроекта 39 сенаторов — республиканцы, 22 — демократы.
Уточняется, что поддержка законопроекта со стороны такого количества законодателей позволяет преодолеть процедуру блокирования рассмотрения инициативы в сенате. Однако документ еще должен пройти через палату представителей.
По данным портала, в обновленном документе предлагается применять 100% вторичные пошлины к странам, которые продолжают сотрудничать с Россией в энергетической сфере, например, по отношению к Индии и Китаю.
До этого сообщалось, что предложенный Грэмом законопроект предусматривает введение 500% пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Он предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.
Ранее в Совфеде посчитали абсурдом разговоры в США о принятии законопроекта Грэма.
*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.