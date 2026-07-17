Большее 60 сенаторов США поддержали новый пакет санкций против России

Инициатива республиканской и демократической партий о принятии нового пакета санкций против России, предложенного сенатором Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), получила поддержку 61 американского законодателя. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

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Отмечается, что среди соавторов законопроекта 39 сенаторов — республиканцы, 22 — демократы.

Уточняется, что поддержка законопроекта со стороны такого количества законодателей позволяет преодолеть процедуру блокирования рассмотрения инициативы в сенате. Однако документ еще должен пройти через палату представителей.

По данным портала, в обновленном документе предлагается применять 100% вторичные пошлины к странам, которые продолжают сотрудничать с Россией в энергетической сфере, например, по отношению к Индии и Китаю.

До этого сообщалось, что предложенный Грэмом законопроект предусматривает введение 500% пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Он предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее в Совфеде посчитали абсурдом разговоры в США о принятии законопроекта Грэма.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.