Замглавы МИД обвинил Украину в причастности к гибели мирных жителей в Африке

Попытки свергнуть легитимные власти в Африке часто поддерживаются украинскими боевиками. Это приводит к тому, что в регионе массово гибнут мирные жители, рассказал замглавы МИД России Георгий Борисенко в разговоре с ТАСС.

«Они всячески, как уже отмечал [глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров, помогают разного рода силам, которые пытаются свергать легитимную власть в тех или иных странах», — сказал дипломат.

Стало известно о попытке Украины создать «второй фронт» против России

Он подчеркнул, что украинские боевики также всеми силами пытаются навредить интересам России.

Ранее Борисенко заявил о попытке Украины создать «второй фронт» против России в Африке.