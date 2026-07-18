Захарова назвала ремилитаризацию фашизма следствием расистской логики Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремительная ремилитаризация фашизма стала следствием общезападной расистской и колониальной логики. Так она прокомментировала высказывания главы корпорации Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии.

По её словам, Карп в своей книге и манифесте компании утверждает, что «послевоенная кастрация Германии и Японии должна быть отменена», а также рассуждает о превосходстве одних культур над другими.

«Эта стремительная ремилитаризация фашизма — естественное следствие общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению», — заявила Захарова.

Она также отметила, что после Второй мировой войны Западная Германия была встроена в антисоветский блок, поэтому, по её мнению, утверждения о её разоружении не соответствуют действительности.

Ранее Мария Захарова заявила об угрозе распространения «пандемии» фашизма и призвала не допустить такого сценария.