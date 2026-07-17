Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале назвала новым уровнем унижения для Запада то, что Киев совершил теракт в Монако.

По его словам, Украина «щелкнула Запад по носу», осуществив взрыв возле дома бизнесмена Вадима Ермолаева.

«Это, безусловно, уже новый уровень унижения тех, кто за них вступался», — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что никакого осуждения со стороны НАТО, даже неформального, не последовало.

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Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате которого пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который ранее был связан с украинскими энергетическими активами и имел конфликты с рядом олигархических группировок.

Подозреваемой в совершении покушения стала 39-летняя Анастасия Березовская. Интерпол объявил ее в розыск. Спустя несколько дней тело женщины обнаружили в окрестностях Киева.

Следствие установило, что по возвращении на Украину Березовская общалась с двумя мужчинами, а 9 июля в Киеве был арестован сотрудник ГУР, который признался в ее ликвидации.