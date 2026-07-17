Террористические атаки на РФ - это совместное преступление Киева и Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она сказала в четверг в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Дипломат подчеркнула, что на Западе перешли к самой агрессивной риторике и поддержке террористических актов, совершаемых руками киевского режима, хотя видят ситуацию на поле боя.

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"Это, безусловно, не только Киев, не только Банковая, которая их совершает, это, безусловно, их совместное преступление. Безусловно", - отметила Мария Захарова.

Ранее МИД РФ указал на недопустимость участия Южной Кореи в перевооружении НАТО. Российская сторона выразила "серьезную озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО", отметив, что последствия этого несут угрозу безопасности России.