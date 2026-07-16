Украина давно забыла о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны как о базовых принципах, на основе которых мир признал ее независимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем комментарии она отмечает, что 16 июля 1990 года Украиной была принята декларация о государственном суверенитете страны. Однако об этой дате в Киеве не вспомнили.

«В Киеве давно позабыли о торжественно провозглашенных тогда базовых принципах украинской государственности — внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны. Именно на этой основе мировое сообщество и признало позднее независимость Украины», — указала дипломат.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское государство не может оставаться нейтральным из-за событий 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Он напомнил, что в тот год у республики был соответствующий внеблоковый статус.