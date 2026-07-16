Захарова заявила о распределении ЕС заказов в интересах ВСУ

Европейский союз (ЕС) распределяет военные заказы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на выпуск продукции для террористических ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

«Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России», — подчеркнула она.

По мнению дипломата, это еще раз показывает рост вовлеченности ЕС в конфликт на Украине.

Ранее Захарова заявила, что Запад должен остановить поставки оружия Киеву, если европейцы хотят мирного урегулирования конфликта России и Украины.