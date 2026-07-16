Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал основу конфликта на Украине. Он связал ее с деятельностью экс-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

© Global Look Press

«Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера», — написал чиновник.

Таким образом Дмитриев прокомментировал заявление члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. Она сообщила о намерении провести слушания по рассекреченным документам, которые касаются предполагаемой схемы отмывания денег с участием Украины и финансирования предвыборной кампании бывшего президента Джо Байдена в 2024 году.