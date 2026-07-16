Член Совета Федерации Алексей Пушков в США против Ирана, отметив, что этот конфликт подрывает американское величие на глазах у всего мира.

«Неудачная война против Ирана не помогает "величию" США — она его подрывает на глазах у всего мира», — считает сенатор.

По словам Пушкова, Штаты утешаются тем, что у них «сейчас вновь есть величие», но это странная логика, поскольку конфликт, «по всеобщему мнению» нанес по нему серьезный удар.

Пушков выступил с важным предостережением в адрес Европы

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что официальная оценка суммарных трат США на конфликт на Ближнем Востоке может оказаться сильно заниженной. Реальные затраты США на эти цели с начала марта могли достичь 80-100 миллиардов долларов против 30 миллиардов, озвученных Пентагоном.