В России назвали последствие войны США против Ирана
Член Совета Федерации Алексей Пушков в США против Ирана, отметив, что этот конфликт подрывает американское величие на глазах у всего мира.
По словам Пушкова, Штаты утешаются тем, что у них «сейчас вновь есть величие», но это странная логика, поскольку конфликт, «по всеобщему мнению» нанес по нему серьезный удар.
Пушков выступил с важным предостережением в адрес Европы
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что официальная оценка суммарных трат США на конфликт на Ближнем Востоке может оказаться сильно заниженной. Реальные затраты США на эти цели с начала марта могли достичь 80-100 миллиардов долларов против 30 миллиардов, озвученных Пентагоном.