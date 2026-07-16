Пушков выступил с важным предостережением в адрес Европы

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале призвал страны Северной и Восточной Европы, демонстрирующие готовность к конфронтации с Россией, задуматься о реальной готовности НАТО защитить их в случае военного столкновения.

По его мнению, европейские политики ошибочно полагают, что находятся под надёжным прикрытием США и альянса, хотя никаких гарантий этому нет.

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«Им следовало бы задуматься, но, видимо, не хватает ума», — написал сенатор.

Он также выразил уверенность, что в случае реального конфликта эти страны сразу же обратятся к президенту США с мольбой о защите.