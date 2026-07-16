Россия анонсировала проведение неформального заседания Совета безопасности ООН, оно состоится в пятницу, 17 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале постпредства РФ при всемирной организации.

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Встреча по «формуле Арриа» пройдет в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по московскому времени). Тема заявлена следующая: «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскрыл ожидания страны от нового генерального секретаря организации.