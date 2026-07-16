Сын Жириновского обжаловал в КС норму установления отцовства

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег обратился в Конституционный суд с требованием проверить нормы семейного и процессуального законодательства. По его мнению, действующие правила не позволяют судам устанавливать факт отцовства, если истец не заявляет одновременно имущественные требования, пишет «Коммерсант».

Ранее суды неоднократно отменяли решения по его заявлениям. В Кабардино-Балкарии факт отцовства сначала был подтвержден, но затем отменен вышестоящей инстанцией из-за наличия спора о праве. Позже Никулинский суд Москвы удовлетворил иск, однако Мосгорсуд вновь отменил вердикт, указав на невозможность рассмотрения такого требования без имущественной составляющей.

В своем обращении заявитель подчеркивает, что не претендует на наследство или иные материальные права. По его словам, официальное признание отцовства необходимо исключительно для защиты памяти и имени политика, а также для подтверждения собственной семейной идентичности.

Адвокат Сергей Волошин, сопровождающий данную жалобу, отметил, что его подзащитного фактически лишили законной возможности официально называться сыном своего известного отца.

Ранее политолог объяснил изменение отношения россиян к Жириновскому после его смерти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».