Приезд Вучича на саммит в Киеве вызывал вопросы у МИД РФ

Участие президента Сербии Александра Вучича в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», прошедшем в Киеве, вызывает вопросы. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что Сербия в настоящее время находится под крайне жестким давлением со стороны Евросоюза, что во многом и объясняет вынужденный характер некоторых ее внешнеполитических шагов. Тем не менее, по словам Мирошника, сербский лидер не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

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«Вот эта сходка, которая была в Киеве, с одной стороны, его участие все-таки вызывает вопросы, ну, с другой стороны, по крайней мере, господин Вучич подчеркнул, что он не поддерживает принимаемые решения, которые направлены против Российской Федерации», — заявил посол по особым поручениям.

Ранее стало известно, что Вучич поддержал территориальную целостность Украины на переговорах с Владимиром Зеленским.