Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен отказаться от поездок в Киев. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в ходе визита в украинскую столицу фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с журналистами из-за сигнала тревоги и спрятаться в убежище.

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«Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились. И нечего туда больше таскаться», — прокомментировала инцидент Захарова.

15 июля глава Еврокомиссии заявила о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей Европейского союза (ЕС) и Украины. Она также сообщила, что ЕС и Украина заключили новый договор по оборонно-промышленному партнерству, касающемуся дронов.