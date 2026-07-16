Новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий является "проходной" фигурой для существующей в стране системы органов власти, так как премьеры "ничего на Украине не определяют вообще". Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

14 июля Рада отправила в отставку кабмин во главе с Юлией Свириденко. Голосование в четверг за нового премьера, которым избран Корецкий, прошло на фоне протестов во многих городах Украины.

"Фигура [Корецкого] совершенно проходная, если честно, - сказал Бородай. - Но то, что в правительстве Зеленского происходит кадровая чехарда, для нас это отлично. Это обозначает то, что они уже сцепились и грызутся между собой. Премьер-министры так называемой Украины, они ничего на Украине не определяют вообще, поэтому практически любая фигура, которая сейчас становится по воле Зеленского премьер-министром Украины, она является проходной".

Как отметил Бородай, любой премьер-министр на Украине будет всего лишь ширмой, поскольку хозяева страны находятся на Западе и используют ее в борьбе против России.

Кабинет министров Корецкого станет шестым по счету на Украине после событий "евромайдана" и госпереворота на Украине (февраль 2014 года). Предыдущее правительство Юлии Свириденко проработало около года - это самый короткий срок работы кабмина Украины за последние шесть лет и второй по времени срок работы с 2014 года. Самый же короткий срок полномочий - 6 месяцев - был у правительства Алексея Гончарука (2019-2020).

Корецкий - представитель деловых кругов Украины. Родился в 1978 году в городе Луцке Волынской области. Учился в Луцком государственном техническом университете. Занимался бизнес-проектами с 2000-х годов, в 2007 году стал руководителем группы компаний Continuum Group, в которую входили нефтеперерабатывающий завод, сеть заправок, гипермаркеты. В 2012 году возглавил WOG - нефтяное и автозаправочное подразделение Continuum Group. В 2018 году сменил нефтяной бизнес на кофейный, создал и возглавлял компанию Idealist Cofee до 2021 года. В 2022 году Корецкий возглавил государственные "Укрнафту" и "Укртатнафту".

Украинские СМИ объясняли назначение Корецкого, не имеющего опыта в госуправлении и не управлявшего ранее столь крупными предприятиями, его неформальными связями с Владимиром Зеленским и его старым другом и деловым партнером Тимуром Миндичем. Однако официальной информации о причастности Корецкого к коррупционным скандалам вокруг Миндича нет. Корецкий представлял позицию Киева в ситуации вокруг остановки нефтепровода "Дружба" с конца января по апрель 2026 года и отвечал за ремонт "повреждений", из-за которых, по версии Киева, была прекращена прокачка нефти.