В России отреагировали на избрание нового премьер-министра на Украине

Член комитета Госдумы по делам СНГ Геннадий Зюганов заявил, что не видит для Украины никакого будущего. Так он прокомментировали избрание в республике нового премьер-министра Сергея Корецкого, пишет «Подъем».

Депутат пояснил, что Корецкий — приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, Киеву сейчас нужен тот, кого затем смогут «протащить на престол».

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«Сегодня, кого бы там ни назначали, музыку жуткую и страшную уничтожения Украины, славянского мира, заказывают англосаксы в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне. Поэтому кто бы там ни приходил – это исполнители чужой воли и уничтожили своего родного государства», — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что Верховная Рада проголосовала за избрание Корецкого новым премьер-министром. За назначение проголосовали 289 из 450 депутатов парламента.