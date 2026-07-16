Беглов: в Петербурге средняя продолжительность жизни должна достичь 80 лет

Средняя ожидаемая продолжительность жизни жителей Санкт-Петербурга должна составить 80 лет к 2030 году. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

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"Мы планируем к 2030 году выйти в Петербурге на показатель - 80 лет. Преобразование центров здоровья в центры здорового долголетия - важный шаг к формированию системы профилактической медицины нового поколения. Ориентируясь на управление механизмами старения и снижение риска заболеваний, эти центры помогут петербуржцам прожить долгую, активную и здоровую жизнь", - привели в пресс-службе администрации правительства города слова губернатора.

Первые два центра нового формата открылись в Красногвардейском и Петроградском районах на базе поликлиник №107 и №34. До конца текущего года планируется запуск еще 10 центров здорового долголетия в Выборгском, Калининском, Колпинском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.

Основная задача новых центров - выявление и коррекция факторов, влияющих на процессы старения и предрасположенность к заболеваниям. В ходе обследования пациентам рассчитывают биологический возраст - интегральный показатель темпа старения организма. На основе полученных данных врачи разрабатывают индивидуальные программы, которые включают рекомендации по питанию, физической активности, восполнению дефицита витаминов, а также коррекцию психоэмоционального состояния. При необходимости к процессу привлекаются медицинские психологи, неврологи, диетологи и специалисты по лечебной физкультуре.