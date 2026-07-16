В СФ назвали абсурдом разговоры в США о принятии законопроекта Грэма

Разговоры о принятии в США законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) по ужесточению санкций против российских энергоносителей выглядят абсурдными на фоне обострения конфликта Ирана и США. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

Скоропостижно скончавшийся 11 июля Грэм был одним из основных авторов проекта. С его смертью законопроект лишился "самого ярого своего сторонника на Капитолийском холме", отмечает газета The New York Times. После ухода Грэма из жизни нескольо американских законодателей заявили, что надеются продолжить работу над этой инициативой.

Басюк отметил, что возможное закрытие Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов хуситами и Ираном может нанести удар по мировой экономике, а цена нефти возрастет до $100-120 за баррель.

"На этом фоне особенно абсурдно выглядят разговоры о принятии проекта покойного сенатора Грэма по ужесточению санкций против российских энергоносителей. Американцы сами загнали себя в этот тупик: они разрушают возможность энергодиалога с Россией, но при этом США не имеют рычагов влияния ни на хуситов, ни на Иран", - сказал он.

Запад создал мир, в котором его решения оборачиваются против него же, отметил парламентарий. "И когда проливы начнут закрываться, санкционные бумажки уже никому не помогут", - добавил Басюк.

Агентство Reuters ранее сообщило, что в обновленном варианте законопроекта размер пошлин, которые могут быть введены в отношении третьих сторон за покупку российских нефти и газа, снижен до 100% для пяти основных покупателей в сравнении с 500%, предложенными в прежней версии. Кроме того, новая версия документа предусматривает исключение для стран, которые закупают в России менее 15% от общего объема импорта нефти и газа и предпринимают шаги для сокращения этого импорта. Отредактированная версия проекта также предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам.