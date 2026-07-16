Боярский: попытки ограничить цифровые сервисы России не остановят их развитие

Попытки ограничить доступ к отечественным цифровым сервисам не остановят их развитие и лишь добавляют уверенности в том, что выбранный Россией курс на укрепление цифрового суверенитета был верным и своевременным. Об этом заявил в мессенджере «Макс» председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский, комментируя удаление приложения «Макс» и сервисов VK из Google Play.

Парламентарий обратил внимание на то, что ограничения вводятся в отношении тех проектов, которые помогают укреплять цифровой контур России. По его словам, удаление VK и «Макс» из магазина приложений стало новым эпизодом санкционного давления на Россию.

Вместе с тем Боярский добавил, что установленные приложения по-прежнему работают, а скачать и обновить их можно «через российские и другие альтернативные магазины приложений».

16 июля стало известно, что приложения VK и национального мессенджера «Макс» стали недоступны для скачивания в магазине Google Play. При этом уже установленные сервисы продолжают работать в обычном режиме без ограничений.

В компании сообщили «Газете.Ru», что пользователи Android по-прежнему могут установить приложения через альтернативные магазины, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие площадки. Обновления также доступны в обычном режиме через эти магазины приложений.