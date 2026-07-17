ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ на выборах

Центризбирком на сегодняшнем заседании зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

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Таким образом, КПРФ первой завершила процедуру регистрации для участия в думской кампании. В списках - 329 человек. Лидер партии Геннадий Зюганов подчеркнул: самое важное - обеспечить полноценный диалог обсуждения проблем, в ходе которого каждый избиратель будет иметь возможность сделать осмысленный продуманный выбор.