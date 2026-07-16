Песков: Киев знает, как достичь мира
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что Киеву хорошо известны конкретные шаги, необходимые для начала урегулирования.
По его словам, фигура министра обороны Украины не имеет принципиального значения — важно, чтобы в Киеве появились люди, способные принимать решения, которые позволят перейти к мирному диалогу.
«В Киеве знают, какие решения нужны. Нам важно, чтобы там были те, кто готов их принять», — подчеркнул представитель Кремля.