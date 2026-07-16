Любые упоминания нарушений Киевом прав русскоязычных украинцев выжигаются из публичного дискурса в Европе. Об этом заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

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"Любые опирающиеся на факты мнения о том, что горячей фазе украинского кризиса предшествовали многолетние нарушения прав русскоязычных украинцев, махровый национализм и неонацизм, а также развязанная пришедшим к власти в ходе антиконституционного госпереворота режимом война против собственных граждан, с ходу квалифицируются правящими элитами на Старом континенте в качестве "российской пропаганды" и тщательно вытравливаются и даже выжигаются из какого-либо публичного дискурса", - сказал он на очередном заседании постоянного совета этой организации.

Дипломат добавил, что в Европе пока еще звучат "трезвые голоса", но их становится все меньше, "как это уже случалось в период прихода к власти нацистов в Германии в 1930-е годы".