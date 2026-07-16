Песков: развитие интуризма в России идет несмотря на запреты ЕС

Иностранный туризм в России развивается несмотря на запреты Евросоюза своим туроператорам. Отдыхающие из стран глобального Юга активно едут в страну, вкладываясь в ее туристическую отрасль, отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Развитие туризма, в том числе [за счет поездок] и из иностранных государств, продолжается, - указал он. - Они привозят свои деньги, они тратят здесь свои деньги, вносят вклад в нашу экономику, малый и средний бизнес".