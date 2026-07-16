Киев перешел к тактике террора против людей, от которых зависит ядерная безопасность, так как Владимиру Зеленскому нужен апокалипсис. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

15 июля Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, в результате чего погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил убийство Яковлева, назвав нападение на ЗАЭС и ее руководство "недопустимым".

"В Киеве открыто перешли к тактике террора против руководства станции, против людей, от которых в буквальном смысле зависит ядерная безопасность на огромной территории. Зеленскому эта безопасность не нужна, ему нужен апокалипсис", - сказал Миронов.

По мнению депутата, убийство Яковлева - это месть украинских террористов жителям Донбасса и Новороссии, которые в 2022 году сделали выбор в пользу России.