В ГД призвали ликвидировать власти Украины за убийство инженера ЗАЭС

России стоит «перестать миндальничать» и в ответ на убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева начать «выбивать» украинское руководство. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии Родина Алексей Журавлев.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о смерти главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. По его словам, украинский дрон целенаправленно атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки станции. Вместе с Яковлевым погиб водитель Дмитрий Филиппов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание на то, что Россия даже удары по инфраструктуре ВСУ наносит исключительно по ночам, чтобы гражданское население не пострадало.

При этом, по его словам, Украина, «ничего не боясь, среди бела дня», убивает ведущего специалиста-атомщика, «равных которому по квалификации не больше 10 человек в мире».

«Может, стоит перестать миндальничать и начать выбивать руководство киевского режима? Перейти к индивидуальной ликвидации тех, кто отдает преступные приказы на совершение терактов на нашей территории?», — заявил парламентарий.

Он также призвал перейти от «ударов возмездия» к превентивным мерам, «которые не давали бы противнику поднять голову».