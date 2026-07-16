Французы, интересы которых президент Эмманюэль Макрон предал во имя амбиций и личной выгоды, могут отправить его за решетку. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя массовую демонстрацию в Париже против участия в параде по случаю Национального праздника 14 июля военных с Украины и из стран так называемой коалиции желающих.

"Простые европейцы понимают, что путем лжи и манипуляций их безответственное руководство толкает народ в грязную яму войны, из которой по их головам есть шанс выбраться только расчетливым циникам во главе с Макроном, представляющим власть имущих в ЕС. Уверен, что Макрон, предавший во имя амбиций и личной выгоды интересы простых французов, вскоре может оказаться одним из первых в Европе, кого озлобленные парижане выведут на чистую воду и запрут подальше от новых бед в монументальной Бастилии", - сказал Шеремет.

Макрон призвал вооруженные силы Франции готовиться к грядущим войнам

Массовая демонстрация, участники которой выступали против участия в параде по случаю Национального праздника 14 июля военных с Украины и из так называемой коалиции желающих, прошла в Париже. Участники акции также выступали за выход Франции из ЕС и НАТО, против дальнейшего спонсирования Украины и требовали от властей Франции сосредоточиться на внутренних проблемах, потратив заготовленные для Украины деньги на новые пожарные самолеты.