Заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков заявил, что неадекватные и безумные западные лидеры пренебрегают жизнями миллионов в разных частях света. Его слова приводит ТАСС.

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Политик до этого также отметил, что за последние 25 лет НАТО развязала более 30 военно-террористических конфликтов.

Названо количество развязанных за 25 лет НАТО конфликтов

До этого замсекретаря СБ Александр Венедиктов рассказал, что некоторые страны Запада снабжают террористов современным оружием и разведывательной информацией, чтобы использовать их в своих целях.