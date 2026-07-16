Названо количество развязанных за 25 лет НАТО конфликтов
За последние 25 лет НАТО развязала более 30 военно-террористических конфликтов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков в беседе с ТАСС.
По его словам, их общая цена исчисляется в триллионах долларов.
Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что завершение боевых действий между Россией и Украиной возможно при готовности обеих сторон участвовать в переговорах.
МИД: НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью об угрозе от России
До этого президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что несколько стран НАТО отказались направлять деньги в качестве военной помощи Украине.