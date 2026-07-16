За последние 25 лет НАТО развязала более 30 военно-террористических конфликтов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков в беседе с ТАСС.

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По его словам, их общая цена исчисляется в триллионах долларов.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что завершение боевых действий между Россией и Украиной возможно при готовности обеих сторон участвовать в переговорах.

МИД: НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью об угрозе от России

До этого президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что несколько стран НАТО отказались направлять деньги в качестве военной помощи Украине.