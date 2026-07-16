Глава МИД России Сергей Лавров высказался о позиции Китая по конфликту на Украине. Он озвучил ее в статье для газеты «Коммерсант».

«Высоко ценим конструктивную, взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин, как это и предполагается применительно ко всем конфликтам в соответствии с положениями Инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина в области глобальной безопасности», — указал глава российского внешнепоолитического ведомства.

Лавров также отметил, что видение председателя КНР Си Цзиньпина, которое он изложил в своей инициативе, схоже с проектом создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, который предложил российский лидер Владимир Путин.

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Российский проект включает обеспечение условий для мирного и стабильного развития всех стран Евразийского континента без исключения, без угрозы внешнего деструктивного вмешательства.

Министр иностранных дел РФ заявил, что Москва готова работать над сопряжением этих двух инициатив и по линии официальных властей, и через коммуникацию экспертных сообществ двух государств.

Ранее зампостпреда Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Сунь Лэй выступил с призывом ко всем сторонам конфликта на Украине. Он добавил, что Пекин надеется на скорое политическое решение по урегулированию конфликта и на мир.