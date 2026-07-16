Лавров подвел итоги 25-летних партнерских отношений России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров разместил в издании «Коммерсантъ» статью, посвященную 25-летию со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, партнерские отношения двух великих держав — образец межгосударственного общения, основанного на обоюдной выгоде и равенстве.

«Это наглядно подтверждает простую истину: объединяющие нас традиции дружбы и добрососедства имеют непреходящую ценность, лишены каких бы то ни было конъюнктурных расчетов, продиктованы широкой общностью национальных интересов двух стран и народов», — подчеркнул Лавров. «Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже три года подряд существенно превышает $200 млрд», — добавил министр, указав на то, что расчеты почти полностью переведены на национальные валюты.

Лавров также заявил, что Москва и Пекин активно сотрудничают в энергетической сфере, гуманитарные связи вышли на принципиально новые рубежи, а транспортная взаимосвязанность поступательно укрепляется. Значительно крепче стала и внешнеполитическая координация между Россией и Китаем.

Особенно Лавров отметил позицию КНР относительно Украины. Он поблагодарил руководство Китая за конструктивный и взвешенный подход.