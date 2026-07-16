Лавров: президент Гвинеи-Бисау примет участие в саммите Россия — Африка

Президент Гвинеи-Бисау на переходный период Орта Инта-а примет участие в третьем саммите Россия - Африка, который пройдет в октябре 2026 года в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.

"Безусловно, говорили о подготовке к третьему саммиту Россия - Африка. Моя коллега подтвердила, что президент Гвинеи-Бисау будет участвовать в этом мероприятии", - сказал Лавров и добавил, что Россия будет рада оказать гостеприимство представительной делегации из Гвинеи-Бисау.