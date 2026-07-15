Захарова высказалась о смерти сенатора Грэма*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о смерти американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в список террористов и экстремистов в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению дипломата, смерть Грэма* не заслуживает сочувствия. Захарова это объяснила тем, что сенатор выступал за принятие санкций против России. Кроме того, она вспомнила фразу, которую приписывают сенатору об «инвестиции в смерть русских».

«О покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Что, кроме правды, можно еще сказать? Только то, что признанный в нашей стране террористом и экстремистом фигурант двух уголовных дел, заявлявший в ходе очередной поездки в Киев, что убийство русских, как он сказал, это "лучшая инвестиция", наверное, вряд ли заслуживает того, чтобы о его уходе из жизни мы могли сочувственно говорить», — заявила она.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Грэм* не говорил об «инвестициях в смерть русских». Согласно информации Reuters, эта фраза была смонтирована из двух разных разговоров Грэма*. Первая часть фразы, согласно изданию, является ответом сенатора на слова Владимира Зеленского «американцы свободны, украинцы тоже будут свободными». Вторая часть этой фразы была сказана отдельно — она касалась военной Украине помощи от США.

Ранее Захарова назвала главное препятствие для окончания СВО.

*внесен в список террористов и экстремистов в России.