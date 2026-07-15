Захарова обратилась с призывом к Гросси после убийства главного инженера ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обязан разглядеть убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, совершенное Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — написала дипломат.

Об убийстве Яковлева вечером 15 июля сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, инженер ехал на служебной машине, когда по ней ударил дрон Вооруженных сил Украины. Вместе с Яковлевым погиб водитель автомобиля.

Лихачев отметил, что о произошедшем проинформировано политическое руководство страны. Российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на гибель главного инженера ЗАЭС, подчеркнул гендиректор.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.