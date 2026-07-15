Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «мясорубка является любимой игрой Владимира Зеленского». Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила Захарова, на Украине ходят слухи о том, что Киев пообещал западным странам нарастить мобилизацию в обмен на европейский кредит в 90 миллиардов евро. По мнению Захаровой, таким образом Зеленский совершает геноцид украинского народа.

Она также заявила, что на Украине все чаще звучит идея снизить возраст рекрутируемых до 22 или 18 лет.

«Что это, вы спросите? Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа. <...> Они поверили ему, а теперь он их пускает в свою любимую игру, которую так обожал в детстве — мясорубку», — заявила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала слова о переименовании Украины в Русь.