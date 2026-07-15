Захарова: попытки втянуть Киев во взаимодействие с НАТО получат жесткий ответ

Любые шаги по вовлечению киевского режима в орбиту военно-политического взаимодействия с НАТО неприемлемы и неизбежно встретят самое решительное и жесткое противодействие с российской стороны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на активные попытки европейских стран НАТО вовлечь в свои противоракетные проекты Украину.

"Мы рассматриваем это как очередной шаг по подтягиванию киевского режима к общенатовской военной парадигме, насколько это возможно на данном этапе, к соответствующим структурам североатлантического блока", - сказала она.

"Попытки НАТО геостратегически поглотить Украину стали одной из первопричин текущего кризиса, проведения Россией специальной военной операции, - добавила она. - Соответственно, любые попытки формализованного либо неформального втягивания киевского режима в схемы взаимодействия внутри глубокого агрессивного и враждебного России военного блока в корне неприемлемы, неизбежно натолкнутся на самое жесткое противодействие с нашей стороны".

По ее словам, инициативы по созданию "так называемой ЕвроПРО не являются новыми".

"При этом несмотря на о лозунги о некой стратегической автономии Европы, все они, включая инициированный Германией проект "Небесный щит" так или иначе становятся частью интегрированной системы ПРО НАТО, которая в свою очередь по сути является региональным сегментом глобальной ПРО США", - добавила дипломат.

"На глубоко дестабилизирующие последствия подобных устремлений мы указывали неоднократно, - подчеркнула она. - В данном случае речь не может идти о сугубо оборонительных шагах. Выстраивание противоракетных конструкций рассматривается США и их союзниками в качестве принципиально важного элемента именно усилий по обретению подавляющего военно-стратегического превосходства над любым противником, включая, как они подчеркивают, и Россию".