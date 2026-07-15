Захарова: в США эстафету "клинической русофобии" у Грэма* подхватят его последователи

Эстафету клинической русофобии от покойного американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) подхватят его последователи в Конгрессе США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Мы прекрасно отдаем себе отчет, что эта эстафета клинической русофобии, которая была буквально перехвачена этим персонажем у еще одного деятеля - [покойного сенатора Джона] Маккейна, видимо, сейчас перейдет по наследству еще кому-то в Капитолии или где-то еще", - отметила она.

Дипломат подчеркнула, что в отношении покойников следует руководствоваться принципом "либо хорошо, либо ничего, кроме правды".

"Что, кроме правды, можно еще сказать? Только то, что признанный в нашей стране террористом и экстремистом фигурант двух уголовных дел, заявлявший в ходе очередной поездки в Киев, что убийство русских, как он сказал, это "лучшая инвестиция", наверное, вряд ли заслуживает того, чтобы о его уходе из жизни мы могли сочувственно говорить", - отметила официальный представитель МИД РФ.

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Республиканец Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами законопроекта стали Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.