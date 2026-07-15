Москва выставила Европе жесткие условия для диалога

Возвращение России к дипломатическому диалогу с европейскими странами возможно исключительно в случае полного отказа Запада от агрессивного русофобского курса. Об этом заявила на брифинге журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Процесс восстановления диалога с европейскими странами имеет смысл или может быть запущен исключительно в случае прекращения их недружественных, а порой агрессивных и русофобских действий по отношению к нашей стране, полного отказа этих государственных объединений от антироссийского курса», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, это подразумевает полное и безусловное невмешательство европейских государств во внутренние дела России. При этом на сегодняшний день никаких признаков изменения позиции западных столиц не фиксируется, а их недавняя риторика носит исключительно декларативный характер.

«Позиция Франции предельно ясна, из их действий это очевидно следует: так называемые намеки на переговоры следует рассматривать лишь как пустые стремления навязать России ультимативные требования так называемой "коалиции желающих" или дать ВСУ некую передышку для перезагрузки», — добавила дипломат.

По её оценке, Москва не видит со стороны Парижа никакой реальной готовности искать компромиссные переговорные решения и учитывать ключевые интересы безопасности России.