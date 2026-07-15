Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главное препятствие для окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Захаровой, таким препятствием является военная помощь Украине со стороны стран Запада, а именно поставки оружия. Она также вспомнила слова бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который считал, что без поставок вооружений Украине конфликт мог бы закончиться в течение нескольких дней.

«Если западные государства — участники ОБСЕ искренне хотят положить конец противостоянию, которое оттягивает ресурсы их собственных налогоплательщиков, им просто нужно прекратить оружейную подпитку киевского режима», — заявила она.

Ранее Захарова назвала неприемлемым размещение контингентов из «коалиции желающих» на Украине.