Попытка киевского режима собрать высших руководителей девяти стран Юго-Восточной Европы на саммите на Украине провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Собрать участников на высшем уровне у киевского режима, как и прежде, не получилось. Из девяти приглашенных стран ... лишь половина была представлена первыми лицами», — отметила представитель ведомства.

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Ранее Захарова заявила, что Запад должен остановить поставки оружия Киеву, если европейцы хотят мирного урегулирования конфликта России и Украины. Дипломат напомнила о словах бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который ранее заявлял, что без поставок западного оружия Украине конфликт мог бы завершиться в течение нескольких дней, недель или месяцев.