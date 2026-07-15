В России ответили на прогноз Трампа по завершению конфликта на Украине

Депутат Госдумы Андрей Колесник ответил на слова президента США Дональда Трампа о сроках завершения СВО. Об этом сообщает News.ru.

Напомним, что ранее Трамп назвал возможным завершение СВО до окончания его президентского срока, который подойдет к концу в январе 2029 года. Он также добавил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение об урегулировании конфликта.

По словам Колесника, СВО завершится только после полного выполнения всех задач, поставленных Путиным. Он добавил, что в этом вопросе нельзя полагаться на слова иностранных политиков, так как сроки окончания конфликта определяются только решениями Путина.

«Когда надо, тогда и закончится. Поспешишь — людей насмешишь», — заявил Колесник.

Депутат также напомнил, что ранее Трамп уже обещал окончить конфликт на Украине за 24 часа. Когда сделать этого не получилось, Трамп стал откладывать этот срок.

«Потом за месяц, потом за два-три. Надо ориентироваться на данные наших спецслужб, на мощь ВС РФ и на задачи, поставленные верховным главнокомандующим», — добавил Колесник.

Ранее Колесник заявил о признаках вступления Украины в НАТО.